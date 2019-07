Amt, arriva la nuova app: si potranno rinnovare abbonamenti e comprare carnet per bus e ascensori

Genova. Introdurre nuovi modelli di fruizione del servizio, facilitare l’accesso alle informazioni, smaterializzare i titoli di viaggio, sfruttare la tecnologia a servizio di un miglior trasporto pubblico: sono questi gli obiettivi che AMT si pone lanciando la nuova APP del TPL genovese.

La nuova APP, non solo mantiene i plus della versione precedente ma ne migliora le performance e la tipologia di contenuti offerti.

La schermata di avvio si apre con una serie di ricerche facilitate: cerca linee e fermate, orari, percorsi, biglietti e preferiti. Anche le news trovano spazio in apertura, fornendo al cliente, non solo informazioni sul servizio programmato, ma anche aggiornamenti in tempo reale sulle variazioni in corso.

Altro aspetto innovativo è la virtualizzazione dell’abbonamento: la CityPass si può caricare direttamente sulla nuova APP così da averla sempre con sé e, a tendere, si potranno gestire altre operazioni, tra cui il rinnovo dell’abbonamento. Tutto direttamente dalla APP.

Tra le novità, anche le nuove possibilità di acquisto da effettuare direttamente dalla APP: non solo si può continuare ad acquistare il biglietto normale via SMS, ma si aggiungono il biglietto per ascensori e il mini carnet web nelle due versioni, bus e ascensori.

Particolare attenzione per tutti i clienti e utilizzatori del TPL, soprattutto le categorie più fragili, grazie ad un progetto avviato con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, per la fruizione dei contenuti in modalità assistita. È stata, inoltre, introdotta la ricerca vocale.

La nuova applicazione è poi collegata a sistemi di analytics per raccogliere informazioni sul suo utilizzo così da tararne gli aggiornamenti in base alla sua fruizione.

Le due versioni, per Android e iOS, sono state lanciate rispettivamente a febbraio e a maggio, ad oggi sono già state effettuate 46.000 installazioni della prima e 5.000 della seconda, con una media di 350 e 180 download al giorno.

Per imparare ad utilizzare la nuova app AMT ha avviato un progetto di formazione: un programma di incontri formativi in aula per i cittadini interessati, con un occhio soprattutto alle generazioni silver, o comunque, a chi ha meno dimestichezza con queste tecnologie.

Lo staff tecnico di AMT sarà a disposizione tutti i martedì, dalle 10 alle 11 , a partire da martedì 9 luglio, agosto escluso, per illustrare le caratteristiche della nuova APP, mostrare come ottimizzarne i contenuti, illustrare le più frequenti situazioni di utilizzo, registrare opinioni e commenti.

I cittadini interessati potranno contattare il Servizio Clienti di AMT al numero di telefono 848 000 030 o alla mail servizioclienti@amt.genova.it prenotando la propria partecipazione.