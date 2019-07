Allerta arancione: ascensori bloccati, un principio di incendio e una frana nel cantiere del Terzo Valico

Genova. Un temporale per ora rapido ma violento quello che questo pomeriggio intorno alle 17, prima ancora dello scoccare dell’allerta arancione ha investito anche Genova.

Nessuna grave conseguenza per fortuna ma un pomeriggio di super lavoro per i vigili del fuoco genovesi che sono intervenuti un po’ ovunque per diversi ascensori bloccati in città. A Cornigliano intervento dei pompieri per un principio di incendio in una centralina in via Massaia 5.

Non solo: in alta Val Chiaravagna, in via Gneo, una frana ha al momento interrotto la circolazione e preoccupa non poco i residenti. Si tratta infatti di uno dei tanti cantieri del terzo valico: “Si usano pannelli fonoassorbenti per contenere i massi – denunciano gli abitanti – e questo è il risultato. Se fosse accaduto cinque minuti dopo la frana sarebbe finita sul bus”.