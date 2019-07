Allerta arancione, a Genova il Coc riunito dalle 2 di stanotte. Gambino: “Attenzione a sottopassi e piccoli rii”

Genova. Nessun allarmismo ma uno stato di attenzione alta in vista dell’allerta meteo per piogge e temporali prevista da stasera che dalle 2 di notte da gialla diventerà arancione.

Il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Gambino sarà nella sala del Coc per tutta la notte:”Il coc sarà riunito in modo permanente dalle 2 – spiega – a preoccuparci anche se in questi casi tutto può succedere, non sono tanti i grandi torrenti come il Polcevera o il Bisagno ma soprattutto i piccoli rii i cui alvei potrebbero riempirsi rapidamente d’acqua in caso di un violento temporale”.

Particolare attenzione anche ai sottopassi: “Saranno monitorati tutti quelli a rischio – spiega Gambino – da Marassi a Brignole, da corso Torino a Brin. Ovviamente l’invito è a fare attenzione e a non percorrerli. In ogni caso abbiamo già preallertato le autospurgo e la polizia locale si occuperà del presidio mobile dei sottopassi. Se i livelli dovessero alzarsi provvederemo a presidi fissi”.