Al via smontaggio della pila 8, chiusura notturna per via trenta giugno

Genova. Proseguono i lavori sul lato ovest di Ponte Morandi e, in vista della demolizione della Pila 8 , è stata decisa la chiusura notturna, dal 19 al 24 luglio per via trenta giugno.

A renderlo noto l’ufficio stampa del Commissario per la Ricostruzione che, in una nota spiega che, la strada sarà chiusa in previsione delle attività di taglio e rimozione delle travi cassone della Pila 8 del lato Ovest di Ponte Morandi”.

La strada che collega Campi alla Val Polcevera sarà, quindi, chiusa al traffico dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nel periodo compreso tra venerdì 19 e mercoledì 24 luglio.