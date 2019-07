Al Festival di Nervi serata aperta alla città con la grande danza delle ètoile Brazzo e Volpintesta

Genova. Da un’idea dell’étoile internazionale e prima ballerina del Teatro alla Scala Sabrina Brazzo e del primo ballerino Andrea Volpintesta nasce Opera Danza Festival, uno spettacolo che li vede protagonisti al fianco della loro giovane e talentuosa compagnia Jas Art Ballet. Lo spettacolo andrà in scena il 14 luglio durante il Festival internazionale di Nervi.

Lo spettacolo è offerto dal Rotary gratuitamente come omaggio alla città di Genova ad 11 mesi dalla caduta del Ponte Morandi.

I due artisti, oltre a coltivare la danza e le sue nuove giovani leve e promesse, nutrono da sempre un vivissimo interesse per la musica e l’opera lirica. Proprio la musica eseguita dal maestro Stefano Salvatori al pianoforte è il filo conduttore del programma, una sinergia unica e affascinante che valorizza e lega ancora più strettamente il mondo della danza agli altri generi teatrali.

Celebri brani di Verdi, Rossini, Mozart, Bizet, Bach, Saint-Saëns, Offenbach, Puccini, Scarlatti, Vivaldi fungeranno da colonna sonora, arricchiti dagli interventi della giovane violinista Mariateresa Amenduni dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano e dalle splendide voci del tenore Paolo Cauteruccio, del soprano Rachael Birthisel e del mezzosoprano Marta Leung Kwing Chung.

Sabrina Brazzo inoltre, il 14 Luglio 2019 riceverà le insegne di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, introdotte dal Maestro Aldo Mario Masella anch’egli Cavaliere dell’Ordine e la nomina come Ambasciatrice AID – Associazione Italiana Dislessia. La consegna avverrà dalle ore 19 nel patio della GAM all’interno dei Parchi di Nervi alla presenza dei rappresentanti del Rotary, del Sindaco di Genova e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Genova.

14 e 15 luglio Master Class e Work Shop Coreografici con Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta – Giorgio Azzone e Damiano Bisozzi.

Per prenotare i biglietti: Da lunedì 1 luglio è possibile ritirare i voucher per partecipare gratuitamente allo spettacolo di domenica 14 luglio Galà di Danza Volpintesta- Brazzo presso le biglietterie del teatro Nazionale in Corte Lambruschini (piazza Borgo Pila 42) e del Teatro Modena (piazza Gustavo Modena 3). Le biglietterie sono aperte dal lunedì al sabato dalle 10 alle 14. Con questi voucher si ha diritto all’accesso allo spettacolo, non c’è limite di voucher ritirabili e saranno posti unici.