Al Campus degli Erzelli presto una stele in memoria dei partigiani caduti

Genova. L’assessore Arianna Viscogliosi, in rappresentanza del Sindaco di Genova, lunedì 8 luglio alle ore 11 parteciperà alla cerimonia di ricollocazione della Stele in memoria dei partigiani caduti per la libertà e operai in Ansaldo San Giorgio al Great Campus di Erzelli in via Melen 77.

L’evento è curato da Genova High Tech Spa, Esaote Spa in collaborazione con FIM, FIOM e UILM e ANPI Provinciale.

Presenti alla cerimonia, aperta a tutta la cittadinanza, le Autorità genovesi e i lavoratori di aziende ed enti di ricerca del Parco scientifico e tecnologico sulla collina che domina Voltri. Previsto l’accompagnamento musicale della Filarmonica Sestrese.