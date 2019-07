Agenti di polizia locale: il nuovo bando del Comune di Genova, domande entro il 5 agosto

Genova. La Direzione Sviluppo del Personale e Formazione preso atto che la graduatoria della selezione pubblica relativa all’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia municipale è stata completamente utilizzata, bandisce una seconda selezione pubblica per la

formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di Agenti Polizia

Municipale – categoria C – posizione economica C.1 fino al 31.12.2019 (eventualmente

prorogabili su autorizzazione del Commissario delegato per l’emergenza venutasi a creare

dopo il crollo del Ponte Morandi).

Tra i requisiti è indispensabile la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, il non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Inoltre è indispensabile un’idoneità psico-fisica alle mansioni da ricoprire, che sarà accertata dall’amministrazione

all’atto dell’assunzione. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 5 agosto.

Per i dettagli sui requisiti è possibile scaricare il bando a questo link