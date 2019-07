Aeroporto, inaugurata la terrazza bar con vista sulle piste

Genova. Una terrazza aperta su un luogo particolarmente suggestivo di Genova, la pista dell’Aeroporto Cristoforo Colombo che, da oggi, dopo essere stata chiusa per diversi anni, puo ospitare oltre agli ospiti in attesa di imbarco anche i cittadini. Uno spazio che rappresenta un primo tassello di un intervento di restyling che, nei prossimi mesi cambierà il volto allo scalo.

“Noi vogliamo che l’aeroporto sia sempre più amichevole per i genovesi – ha spiegato il Presidente, Paolo Odone – che lo possono apprezzare come un modo per sviluppare ‘economia ma anche come un luogo piacevole. Anche perché qui abbiamo un panorama spettacolare dalla Francia fino a Portofino”.

Un segnale positivo, quindi, per uno scalo che sta proseguendo un cammino di successo. “L’aeroporto di Genova, da molti mesi, sta dando grandi soddisfazioni e continua a crescere – sottolinea Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria – per numero di voli e passeggeri. È uno scalo che ha aumentato i suoi servizi e questa credo sia una terrazza unica tra gli aeroporti italiani. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori per questo scalo che è un asset strategico sia per il turismo che per il business e per l’integrazione con i nostri porti”.