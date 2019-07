Addio ad Andrea Camilleri, la lista Crivello: “Dedichiamogli un angolo di Boccadasse”

Genova. A poche ore dalla scomparsa di Andrea Camilleri, la lista Crivello in Consiglio comunale a Genova ha proposto di dedicare un angolo del borgo genovese di Boccadasse al grande Maestro.

“Una piccola ma significativa restituzione per il suo grande amore per la nostra città, per il Borgo di Boccadasse – si legge nella nota -. La testimonianza di un ‘Colpo di Fulmine’ che i genovesi restituiscono al Maestro, grazie a un legame che non verrà mai meno negli anni”.

La lista Crivello ha proposto all’amministrazione comunale che nei prossimi giorni si attivino “le procedure previste dal Regolamento di Toponomastica”. I

l borgo di pescatori di Boccadasse è il luogo dove Camilleri ha voluto vivesse l’eterna fidanzata del commissario Montalbano, Livia.