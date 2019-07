Genova. Da tempo un gruppo di persone era accampato sotto la strada Guido Rossa, sulla sponda sinistra della foce del torrente Polcevera. Questa mattina la polizia locale genovese, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Genova, ha eseguito lo sgombero dell’area di demanio marittimo.

L’accampamento occupava l’intero argine di riporto appoggiato al muro di cemento della soprastante via Guido Rossa, poco sopra il livello dell’acqua del torrente, una posizione in cui sarebbe stato spazzato via in caso di improvvise piene del torrente.

All’arrivo degli agenti all’interno delle tende sono state trovate cinque persone di nazionalità rumena, che sono state identificate e verranno segnalate all’Autorità Giudiziaria per il reato di occupazione abusiva e imbrattamento di suolo pubblico e spazio demaniale marittimo.

A conclusione della operazione, l’argine è stato lasciato in custodia al personale di sorveglianza di Società per Cornigliano, a cui è affidata la riqualificazione e la gestione dell’area, che provvederà alla bonifica delle masserizie.