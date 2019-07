A12, nella notte tra il 18 e il 19 luglio chiuso lo svincolo di Recco

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 luglio, sarà chiuso lo svincolo di uscita per il traffico proveniente da Livorno e lo svincolo di entrata per il traffico diretto a Genova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Rapallo o di Genova Nervi.

Lo rende noto Autostrade per l’Italia.