A10, incidente con mezzo in fiamme all’altezza di Pra’. Autostrada bloccata

Genova. Un incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 18 sulla A10, nella carreggiata a mare, direzione Genova.

I soccorsi sono in corso: almeno un mezzo ha preso fuoco, e un’alta colonna di fumo si è alzata dalla sede autostradale.

La tratta è al momento bloccata in direzione Genova tra i caselli di Genova Pra’ e Genova Pegli. Si consiglia di uscire a Pra’ per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure.

(Foto di Federico Traverso)