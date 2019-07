A Genova e nel savonese il quinto motoraduno Zena a Manetta

Genova. 5° Motoraduno “Zena a manetta” che si terrà a Genova e provincia di Savona sabato 13 e domenica 14 luglio. Come sempre il Moto club cercherà di offrire a tutti i partecipanti un esperienza diversa e speciale ma con il nobile fine legato alla Beneficenza.

Il Moto Club “Zena a manetta” è composto principalmente da appartenenti alle varie Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale nonché civili simpatizzanti). Come da Statuto la nostra è un’Associazione SENZA FINI DI LUCRO (No Profit) ed in occasione degli eventi ufficiali, il ricavato, al netto delle spese sostenute, viene devoluto in beneficenza.

Questo fine settimana, la nostra Associazione darà il via al V° Motoraduno che vedrà la partecipazione di numerosi amici e colleghi provenienti da diverse Regioni d’Italia.

L’occasione sarà far conoscere i luoghi e le eccellenze di questa città e dell’entroterra (mare e monti). L’evento in questione (come i precedenti) sarà Patrocinato dal Comune di Genova Municipio 1 Centro Est.

“Per gli amici che vorranno aggregarsi alla comitiva, abbiamo studiato diverse tipologie di pacchetti che vanno dal singolo giro al pacchetto completo dei tre giorni (TUTTO COMPRESO dalle colazioni al pernottamento non dovranno preoccuparsi di nulla) – spiegano gli organizzatori –

sabato sera terminata l’apericena, vi sarà un intrattenimento musicale con il grande Zok, Marco Zoccheddu. Sia l’evento specifico che la nostra storia ed i resoconti delle attività svolte negli anni, saranno consultabili nel sito www.lemanette.it e nel gruppo facebook “Zena a manetta”.

Come anticipato sul nostro sito e facebook, quest’anno i proventi del 5° motoraduno delle manette saranno utilizzati per l’acquisto di uno o due Defibrillatori DAE (adulti e pediatrico) con relativa custodia e cassetta a muro, e donati, per la successiva installazione in area urbana, al Comune di Genova Municipio 1 Centro Est (nell’occasione desideriamo ringraziare per la fattiva collaborazione l’Assessore Federica Cavalleri e tutto lo Staff dell’ufficio Manifestazioni). Una piccola somma verrà poi donata agli amici della Onlus ABEO Liguria con un dolcissimo omaggio offerto dal Biscottificio Grondona.