“A donare e poi al mare”, l’Università di Genova lancia la campagna estiva per invitare gli studenti a donare il sangue

Genova. L’Università di Genova promuove l’iniziativa “A donare e poi al mare”: tutti gli studenti UniGe che andranno a donare il sangue presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale San Martino di Genova, presentando il volantino disponibile a questo link,.

In questo modo riceveranno un buono omaggio per un ingresso gratuito, valido dal lunedì al venerdì, presso lo Sporting Club, struttura balneare attrezzata di c.so Italia, a Genova.

“A donare e poi al mare” fa parte della campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue sostenuta dall’Università di Genova anche con il video-invito di Maurizio Lastrico in cui l’attore esprime in endecasillabi la sua preoccupazione per il calo del numero di donatori e coinvolge gli studenti in quell’azione di altruismo ribattezzata con il motto “Donar è la virtù di genti oneste”.