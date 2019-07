4 luglio, anche a Genova e Liguria sciopero dei lavoratori del contratto energia-petrolio

Genova. Per giovedì 4 luglio è stato indetto a livello nazionale da Uiltec Uil – Femca-Cisl – Filctem-Cgil lo sciopero dei lavoratori afferenti al contratto energia e petrolio che riguarda circa 37 mila addetti a livello nazionale. A Genova proteste dalla sede Eni e i suoi depositi di Genova Porto e Pegli, al costiero di Esso e Carmagnani, dalla raffineria Iplom al centro di Snam a Teglia.

Il contratto è scaduto lo scorso 31 dicembre ma dopo 6 mesi di trattative ci troviamo oggi in una fase di stallo dovuta alle ingiustificate pretese delle controparti datoriali, tese a confutare il modello contrattuale e le condizioni previste e condivise nell’accordo interconfederale Cgil Cisl Uil e Confindustria del 9 marzo 2018.

Confindustria energia, contravvenendo ai modelli in essere e smentendo quanto già definito nel rinnovo del precedente contratto, tende ad un ingiustificabile riduzione del salario di riferimento, a un contenuto aumento economico non in linea con i più che positivi andamenti del settore.

Per questi motivi le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e la delegazione trattante hanno deciso di rompere gli indugi e proclamare lo sciopero del settore che si asterrà dal lavoro per l’intera giornata del 4 luglio. Sarà comunque garantito, come sempre, il presidio di sicurezza degli impianti.