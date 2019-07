100 ostacoli: Eleonora Ferrero e Carla Schwarz brillano in Val d’Aosta

Genova. Nel corso del meeting nazionale Trofeo Sandro Calvesi Sprint & Hurdles, la cui 15ª edizione si è tenuta a Saint-Christophe, in Valle d’Aosta, eccellenti risultati per due portacolori del Cus Genova.

Eleonora Ferrero (nella foto) e Carla Schwarz hanno corso i 100 ostacoli rispettivamente in 14″37 e 14″42, risultati cronometrici che costituiscono il pass per la qualificazione nella distanza ai campionati italiani assoluti in programma a Bressanone, in Alto Adige, a fine luglio.