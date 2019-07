1 e 2 agosto, sciopero della vigilanza privata, a Genova presidio davanti alla prefettura

Genova. Le segreterie di Cgil, Cisl e Uil di settore nazionali hanno indetto un nuovo sciopero del settore della vigilanza privara, sciopero nazionale in risposta alle richieste avanzate dalle associazioni datoriali di categoria.

Le richieste sono emerse nel corso di numerosi incontri avvenuti in questo periodo di profonda incertezza sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto il 31 dicembre 2015, che sembrano – dicono i sindacati – voler riportare 60 anni indietro i lavoratori su temi fondamentali come quello della sicurezza, dell’orario di lavoro, malattia e molto altro ancora.

A Genova si svolgerà un presidio sia il 1° che il 2 agosto davanti alla prefettura il largo Lanfranco, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Genova e Liguria, nel corso dell’ultimo attivo unitario dei delegati svoltosi a Roma lo scorso 22 luglio, hanno espresso chiaramente il proprio dissenso su quanto presentato ed esposto dalle associazioni datoriali, “che vedono nel nuovo CCNL della vigilanza privata un contratto a perdere, non attinente ai bisogni dei lavoratori e del settore. Per questo motivo le Segreterie territoriali aderiranno allo sciopero nelle giornate dell’uno e due agosto, con un presidio sotto la Prefettura di Genova insieme al personale del settore per sensibilizzare le istituzioni in merito alla situazione che vede anche il territorio ligure soggetto alle richieste più disparate da parte degli istituti di vigilanza”, spiegano i sindacati.