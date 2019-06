Waterfront Levante, Palazzo San Giorgio passa piazzale Kennedy in concessione al Comune per 50 anni

Genova. Il comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale ha dato l’ok, nell’ambito della riqualificazione del Waterfront Levante, al trasferimento in concessione per cinquant’anni al Comune di Genova piazzale Kennedy.

L’area sarà oggetto di lavori di sistemazione idraulica propedeutici al prosieguo del progetto di riqualificazione del compendio fieristico.

Valutazione positiva del comitato anche per il subingresso di Porto Antico nella titolarità della concessione demaniale marittima attualmente in capo a Fiera di Genova, società in liquidazione per la gestione della darsena per esposizione di imbarcazioni e del piazzale di parcheggio, per la gestione e ormeggio per imbarcazioni da diporto con pontili galleggianti e per la progettazione, la realizzazione, l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e extrafieristiche, nonché di ogni altra attività assimilabile o comunque compatibile con le caratteristiche funzionali del quartiere fieristico.

Alla riunione di oggi si è parlato, inoltre, del via libera ai capannoni di Levante del Distretto industriale delle Riparazioni navali con concessioni quadriennali e novità anche per il progetto di ampliamento dell’aeroporto.

A ponente, approvata la convenzione con Aeroporto di Genova per l’ampliamento dell’accessibilità allo scalo e la concessione Esso Spa a Vado Ligure. Parere favorevole al sostegno per le imprese terminalistiche post crollo ponte Morandi.