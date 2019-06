Voltri, spaccia alla stazione: arrestato 28enne

Genova. I carabinieri di Arenzano hanno arrestato ieri alla stazione di Voltri un giovane di 28 anni sopreso con due dosi di cocaina. Il giovane, un palermitano 28enne con precedenti di polizia, si è mostrato particolarmente nervoso alla vista dei militari.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 1 grammo di cocaina suddiviso in 2 dosi. Estesa la perquisizione alla sua abitazione, i carabinieri hanno trovato ulteriori 5 grammi della stessa sostanza suddivisi in 10 bustine e 7 grammi di hashish diviso in 7 dosi.

Il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In mattinata sarà processato con rito direttissimo.