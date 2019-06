Voltri, fuga di gas in via Fiorino. Traffico a singhiozzo: disagio per il rientro dei residenti

Genova. Una fuga di gas, dovuta ad un guasto, ha interessato nel pomeriggio la strada per Fiorino, sulle alture di Voltri.

A dare l’allarme un passante, che ha avvertito un forte odore di gas: la rottura della tubatura probabilmente è stata causata da un piccolo smottamento.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, mentre le squadre tecniche di Ireti sono al lavoro per riparare il guasto. Non si registrano evacuazioni: il disagio sta nel fatto che la strada è chiusa a traffico alternato, con conseguente viabilità a singhiozzo.