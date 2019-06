Genova. Sarà consegnato ufficialmente questa mattina a De Ferrari il nuovo presidio veterinario mobile al nucleo cinofili regionale dei Vigili del Fuoco di Liguria.

È stato possibile allestire questo mezzo grazie al contributo dell’Associazione “Tutti taxi per amore” che ha condotto una raccolta di fondi inizialmente tra i tassisti della Liguria e, successivamente, tra i tassisti di tante città d’Italia.

L’iniziativa è partita dopo il grave evento del crollo del viadotto Morandi e si è concretizzata attraverso la vendita ai tassisti di strisce adesive recanti la scritta “Genova non si arrende”. La partecipazione notevole dei tassisti di tutta Italia ha permesso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di dotarsi di un mezzo speciale, unico in Italia, che attraverso convenzioni che potranno essere stipulate con il servizio veterinario, potrà garantire l’intervento sanitario immediato in caso di infortunio sia ai cani dei Vigili del Fuoco che a quelli degli altri enti coinvolti nelle attività di soccorso.

Lo stesso mezzo potrà essere a servizio di eventuali altri animali infortunati a seguito di eventi calamitosi. In piazza De Ferrari saranno presenti le autorità civili, militari e religiose della città.