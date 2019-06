Viabilità, traffico e rallentamenti in via Siffredi. Via Fillak chiusa per i cantieri del ponte

Genova. Mattinata difficile per il ponente genovese, che si risveglia, purtroppo come spesso è accaduto in questi mesi, in un mare di traffico.

Rallentamenti nella via Siffredi dovuti al rifacimento del manto di asfaltatura a causa del transito su una corsia per senso di marcia. Tutto come previsto.

Difficoltà anche in Valpolcevera, dove via Fillak è ancora chiusa per movimentazione del cantiere del ponte: in questo caso, visto la delicatezza della situazione, anche i mezzi di soccorso sono costretti a passare da un’altra parte.