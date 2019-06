Viabilità, code e rallentamenti in sopraelevata e sulla Guido Rossa. Accesso A7 riapre alle 22

Genova. La lunga giornata del traffico genovese non è ancora finita: se durante la giornata non si sono verificate particolari criticità per la viabilità nonostante la chiusura dell’ultimo tratto della A7, attualmente si stanno verificando disagi.

Si segnalano, infatti, diversi chilometri di rallentamenti e code sulla strada sopraelevata in direzione ponente, come sulla Guido Rossa verso l’accesso alla A10 di Sestri-Cornigliano.

Alle 22 dovrebbe riaprire il casello in entrata e uscita di Genova Ovest, che dovrebbe convogliare fuori dalla viabilità urbana il traffico, appesantito anche dalle partenze e dagli arrivi dei traghetti.