Genova. Tanta paura ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza per la caduta di un grosso lastrone di marmo dalla vetrina di un negozio di abbigliamento nella centralissima Via Roma.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 e i pezzi di marmo, molto pesanti, hanno letteralmente sfondato il tendone parasole che protegge le vetrine del negozio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale che hanno delimitato e messo in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa qualche minuto per consentire ai mezzi di soccorsi di posizionarsi