Via Borzoli, finisce con lo scooter sotto un’auto all’alba

Genova. Alle 5 di questa mattina, un giovane, di cui non è stato possibile sapere l’età, è stato soccorso dal 118 dopo essere finito sotto un’automobile in via Borzoli nel tratto che porta verso Fegino.

Per liberare il ragazzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Lo scooterista è stato trasportato all’Ospedale San Martino in codice rosso per la dinamica dell’incidente, per fortuna il trauma non lo ha messo in pericolo di morte.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità: la polizia municipale ha istituito un senso unico alternato per consentire i rilievi necessari per stabilire le responsabilità.