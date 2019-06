Vertenza Moody, arriva la fumata bianca: i 34 dipendenti torneranno a lavorare

Genova. La tanto attesa buona notizia per i 34 exi dipendenti del Moody e per i frequentatori del locale del centro è arrivata dopo meno di un’ora dall’inizio del confronto in Confesercenti. I sindacati stanno procedendo in questo momento alla firma, presso la sede di Confesercenti Genova, dell’accordo che garantisce la piena occupazione dei 34 lavoratori ad oggi senza lavoro a seguito dell’ormai noto crack Fogliani.

Spiega Maurizio Fiore della Filcams Cgil Genova: “L’azienda di ristorazione Hi Food, fortemente interessata al rilevamento dello storico bar del centro cittadino, ha accolto alla presenza della società cedente Azzurra 95, le richieste che avevamo messo sul tavolo negli incontri precedenti. Tutti e 34 lavoratori (27 Moody e 7 Pasticceria Svizzera) passeranno dal 10 giugno alle dipendenze di Hi Food mantenendo tutto il loro bagaglio di diritti pregressi e di professionalità, quindi anche l’anzianità convenzionale, il livello, la retribuzione e il contratto nazionale di settore. Siamo soddisfatti”.

L’azienda ha espresso la volontà di riaprire il Moody “nei tempi più brevi possibili a seguito di una ristrutturazione dei locali, così che i lavoratori possano al più presto riprendere la loro attività lavorativa.”

Con la chiusura positiva dell’accordo di oggi, le lavoratrici e i lavoratori rimasti senza lavoro a seguito del fallimento dello scorso 26 febbraio 2019, possono finalmente ritrovare la fiducia in un futuro occupazionale stabile.