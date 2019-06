Genova. Inaugurata questa mattina la spiaggia genovese, attrezzata con lettini, ombrelloni e due speciali sedie che consentono l’accesso al mare per chi è portatore di handicap.

“Ottimo lavoro del Municipio Levante – dice l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Genova Arianna Viscogliosi – mi auguro ci siano sempre più spiagge inclusive nel litorale genovese e oltre)”.

La creazione di uno spazio per disabili anche in riva al mare è partita, come idea, dal Comitato dei residenti, guidato dal medico Edoardo Berti Riboli, il Municipio ha prima aderito e poi messo in atto il progetto, finanziandolo. Coinvolte anche le associazioni genovesi che si occupano di handicap e anche le due storiche associazioni sportive Urania e Ciappelletta.