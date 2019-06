Vendeva merce contraffatta, denunciato dalla Polizia Locale

Genova. Aveva già ricevuto un decreto di espulsione il venditore di merce contraffatta individuato, nel pomeriggio di ieri dagli agenti del reparto vivibilità in via San Martino. Nella merce esposta sono state, infatti, trovate magliette riproducenti i marchi di note firme della moda internazionale.

L’uomo, un cinquantasettenne marocchino in Italia senza dissa dimora, alla vista degli agenti ha cercato di disfarsi di 480 euro passandoli ad un’altra persona. Il gesto non è però sfuggito agli agenti che hanno sequestrato la somma.

L’uomo, Irregolare sul territorio, aveva già ricevuto un decreto di espulsione e sarà quindi denunciato per la violazione del decreto, oltre che per ricettazione e vendita di prodotti con marchi contraffatti . Sono inoltre stati sequestrati 187 articoli di merce non contraffatta posta in vendita illegalmente