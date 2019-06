Valpolcevera, tutto pronto per la ‘Biciclettazza”, da Rivarolo a Teglia sui pedali

Genova. Nuovo appuntamento in ValPolcevera, a Genova, con la Biciclettazza, singolare e simpatico momento di ritrovo per appassionati pedalatori, giunto alla sesta edizione ed in programma il 9 giugno prossimo.

Due i percorsi su cui sarà articolata: un primo, più breve (Rivarolo – Certosa, con passaggio nei pressi del ponte Morandi), sarà dedicato ai più piccini ed uno, più esteso, metterà alla prova chi vuol conquistare il traguardo di Teglia.

L’evento è organizzato dal Comitato Rivarolo e dalla P.A. Croce Rosa Rivarolese, con il patrocinio finanziario del Comune di Genova – Municipio V Valpolcevera e la collaborazione di Federazione Ciclistica Italiana, centro sportivo Folzer, associazione AEZA (sezione di Genova) e dei commercianti di Rivarolo, Teglia e Certosa. L’iniziativa è finalizzata alla riqualificazione di un quartiere che rivendica la possibilità di praticare sport in sicurezza e si sforza di mantenere un tessuto sociale e commerciale vivo: anche per tale motivo il percorso, rispetto alle precedenti edizioni, si allungherà ai confini del ponte Morandi.

Come negli anni scorsi, le fatiche dei piccoli e grandi atleti saranno ricompensate da una meritata merenda ristoratrice e anche da un ricco bottino di premi messo a disposizione dai negozianti locali.

Questo il programma: domenica 9 giugno, dalle ore 9.30 ritrovo presso i giardini delle Piscine Foltzer, in Piazzale E. Guerra; alle ore 10.30 partenza della manifestazione.

La partecipazione è gratuita ma bicicletta e casco sono, ovviamente, obbligatori.