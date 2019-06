Valpolcevera, rapina e tenta di violentare una ragazza incinta di 21 anni: arrestato

Genova. La polizia ha arrestato un 21enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale e pregiudicato, per rapina e tentata violenza sessuale nei confronti di una connazionale, anch’ella 21enne. E’ successo in via Argine Polcevera.

Ieri pomeriggio la ragazza ha chiamato il 112 dicendo di essere stata percossa da un conoscente che, dopo aver preteso un rapporto sessuale, le ha sottratto lo smartphone ed è fuggito.

La volante si è recata subito a casa della vittima la quale, nonostante avesse dolori all’addome, ha rifiutato l’ambulanza preferendo andare coi poliziotti e indicare loro il luogo dove dimora il coetaneo.

All’interno dell’appartamento segnalato l’uomo non c’era, ma alcune donne che condividono l’alloggio con lui gli hanno telefonato scoprendo che stava per prendere un treno diretto. Convinto a rientrare a casa, l’aggressore ha trovato ad attenderlo gli agenti che lo hanno arrestato.

Nel frattempo la ragazza è stata portata all’ospedale dove, accertato il suo stato di gravidanza, è stata dimessa con 5 giorni di prognosi.