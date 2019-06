Valbisagno, ancora un cambio per la viabilità tra via Merello e via Adamoli

Genova. Dalle ore 23,00 di giovedì 6 giugno, e sino cessate esigenze, i veicoli provenienti da via Merello e convergenti in via Adamoli saranno obbligatoriamente indirizzati verso monte.

Conseguentemente, l’inversione di marcia verso mare potrà essere eseguita all’altezza del ponte Fleming. Il provvedimento è stato adottato per proseguire i lavori di scavo per la posa di un cavidotto elettrico.

Il cambio temporaneo si aggiunge ai tanti disagi che la vallata sta subendo in questi mesi, con una serie di cantieri molto impattanti per la circolazione: l’intersezione di via Merello, infatti, è punto molto utilizzato per effettuare il cambio di direzione. Ora si dovrà allungare il tragitto.