Under 16: medaglia di bronzo per le ragazze del Basket Pegli nelle finali nazionali

Genova. Ad un anno di distanza dall’exploit tra le Under 14, il Basket Pegli si ripete tra le Under 16. A Chianciano Terme, la squadra bluarancio conquista la medaglia di bronzo nel campionato nazionale.

Nella finale per il terzo posto, sotto di 5 a metà gara, le giovani Sharkers trovano la forza per ribaltare la corazzata Reyer Venezia e prevalere per 51-47.

“Raggiungere, per due anni consecutivi, il podio nazionale con le nostre ragazze mi riempie il cuore di gioia – spiega Antonella Traversa, presidente del Basket Pegli –. A Chianciano abbiamo vissuto una settimana ricca di emozioni: alle ragazze e allo staff tecnico va il più grande dei ringraziamenti da parte della dirigenza perché la nostra squadra ha giocato con il cuore, grande attaccamento ai colori sociali e desiderio di coronare un grande sogno”.

“Questo bronzo è la ciliegina su una torta già grandissima, è il successo di una lunga programmazione perché noi pensavamo al raggiungimento delle fasi nazionali Under 16 prima ancora che esistessero le Under 14 – afferma coach Ezio Torchia -. Per noi è una gioia immensa, ripaga i tanti sacrifici fatti dalle nostre ragazze e il lavoro dell’intero staff tecnico funzionale alla crescita dell’intero gruppo”.

In semifinale troppo forte Costa Masnaga, capace di imporsi con il punteggio di 86 a 40. Nei quarti di finale il Basket Pegli aveva sconfitto il Basket Roma con il punteggio di 56-39, chiudendo con un vantaggio di 5 punti a metà gara ed ampliando il divario grazie anche ai tanti canestri realizzati dalle subentrate. Negli ottavi l’affermazione sulla Geas Milano per 47 a 44 con la grande forza di volontà espressa nella seconda parte del match dopo il 31-33 a favore delle milanesi a metà gara.

Ecco la rosa della squadra diretta dall’allenatore Ezio Torchia in collaborazione con Jacopo Oneto e Mario Conte, accompagnatrice Virginia Gonella: Francesca Torchia, Laura Monachello, Marta Padula, Giada Papiri, Elisa Canale, Linda Bruzzone, Agata Praussello, Elena Della Margherita, Federica Arecco , Matilde Pini, Martina Opletal, Federica Bertini, Alessia Barberis, Carolina Pastorino.