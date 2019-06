Under 13: la Colombo Genova conquista il titolo regionale

Genova. Splendida affermazione per la Lunezia Volley e la Colombo Genova che al Palabesio di Albisola trionfano nell’ultima finale regionale della stagione, quella riservata alla categoria Under 13.

In campo femminile ottimo livello del torneo con diverse squadre fisiche e tecnicamente ben preparate. La Lunezia supera la Serteco Volley School e la Pallavolo Albisola ed approda in finale. La Nuova San Camillo Imperia batte il Volare Volley e l’Amis Chiavari e accede all’atto conclusivo. Nella finalissima la Lunezia Volley batte 2-0 la Nuova San Camillo e si laurea campione regionale. Al terzo posto l’Amis Chiavari che supera 2-0 la Serteco Volley School.

In campo maschile successo della Colombo Genova che batte 2-0 la Pallavolo Carcare e 2-0 l’Amis Chiavari. Al secondo posto la squadra della Val Bormida che batte 2-0 i chiavaresi.

Si chiude un’altra annata eccezionale per il settore giovanile bianconero. I ragazzi allenati da Piero Merello e seguiti in panchina da Alessandro Campantico conquistano il titolo regionale Under 13 e fanno così l’en plein.

La squadra bianconera deve lottare nella prima partita contro una buona squadra come il Carcare. Il successo per 2-0 non è agevole come direbbe il punteggio. Nel secondo match con l’Amis Chiavari invece il tecnico Merello vede i suoi atleti più in controllo e può dare spazio a tutti.

Ecco tutto il gruppo della Colombo Genova: Davide Grone, Simone Porro, Lorenzo Bruzzone, Riccardo Pierini, Lorenzo Mussio, Gabriele Profumo, Leonardo Campantico, Luca Invernizzi, Diego Marzano, Nicholas Chinchio, Lorenzo Firriolo.