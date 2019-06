Ucciso dalle Br mentre andava al lavoro, la Polizia di Stato ricorda l’omicidio del commissario Esposito

Genova. Questa mattina alle 10, in occasione della ricorrenza del 41° anniversario dell’omicidio del commissario capo della Polizia Antonio Esposito, avvenuto a seguito delle ferite riportate in un attentato terroristico, verrà depositata una corona presso la lapide posta a ricordo in Via Pisa n. 56.

Esposito all’epoca dei fatti dirigeva il Commissariato di Nervi, dopo aver prestato servizio per lungo tempo presso la squadra politica della Questura di Torino e successivamente presso i nuclei antiterrorismo di Torino e Genova. Era stato molto attivo nelle indagini che avevano consentito di arrestare alcuni membri delle brigate rosse e contribuendo ad istruire a Torino il primo processo in Italia contro i terroristi.

Il 21 giugno 1978, mentre si trovava a bordo dell’autobus 15 per recarsi a lavoro, fu ferito a morte da due uomini che aprirono il fuoco da distanza ravvicinata. Alla celebrazione parteciperanno le autorità cittadine.