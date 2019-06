Tutto pronto per il Festival di Nervi, debutto con Giorgia

Genova. “È quasi tutto pronto nei parchi per il primo Festival Internazionale di #Nervi. Dal 2 luglio 20 giorni di musica, spettacoli, balletti. Acquistate i vostri biglietti per non perdervi il teatro più suggestivo del mondo”. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, dalla sua pagina Facebook, lancia l’invito a partecipare all’evento che si aprirà a Nervi mostrando le immagini del palco e delle gradinate, allestite a Villa Grimaldi – Fassio.

Dal palcoscenico, che ha un effetto molto scenografico, affacciato sul mare, si esibiranno, dal 2 al 20 luglio, tantissimi artisti che porteranno nel capoluogo ligure le etoile del balletto internazionale, ma anche le star musica e della prosa con 12 spettacoli veramente unici. Ad aprire la rassegna, martedì 2 luglio, sarà Giorgia che dà inizio al suo tour estivo “Pop Heart Summer Nights” proprio nei Parchi di Nervi.

I biglietti per gli spettacoli del Festival di Nervi sono in vendita sul circuito on-line di Ticketone, nei punti vendita Ticketone, nel circuito Vivaticket e HappyTicket e nelle Biglietterie del Teatro Nazionale di Genova – Teatro della Corte piazza Borgo Pila 42 (Corte Lambruschini) e Teatro Gustavo Modena (piazza Modena 3, Genova Sampierdarena). Tutti i giorni degli spettacoli dalle 18 in poi – salvo esaurimento posti – sarà possibile acquistare direttamente nelle biglietteria nei Parchi i biglietti di tutti gli appuntamenti del Festival.