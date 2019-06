Turismo, Genova ospita gli influencer per promuovere l’outdoor attraverso il web

Genova. Da martedì 11 a giovedì 13 giugno Genova ospiterà un gruppo di noti influencer in arrivo da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, per un’esperienza di turismo outdoor nella nostra città.

Si tratta del secondo tour organizzato dal Comune nell’ambito del progetto di influencer marketing, con l’obiettivo di promuovere la città sui social media tramite il racconto di youtuber, blogger e instagramer attivi a livello nazionale e internazionale.

«La comunicazione/promozione digital è inserita nel piano di comunicazione e marketing 2019 ed è finanziata con le risorse dell’Imposta di soggiorno – spiega l’assessore al Marketing territoriale Barbara Grosso – L’esperienza del turismo outdoor, settore in crescita dallo scorso anno, è molto congeniale a una città come la nostra, racchiusa tra monti e mare. Sicuramente è un ottimo veicolo per promuovere Genova quale destinazione turistica in Italia e all’estero».

Il programma di mercoledì prevede un tour in barca a vela, con partenza dal Porto antico fino a Nervi e ritorno, oltre a un trekking sui forti genovesi. Si parte da Campi, dove si arriva col trenino di Casella, e si raggiunge a piedi Forte Diamante per proseguire verso i forti Fratello Minore, Puin fino ad arrivare allo Sperone.



L’ultimo giorno, giovedì, è dedicato alla visita dell’Acquedotto storico. Attraverso ponti e strade non battute, gli influencer conosceranno questo straordinario percorso pedonale lungo circa 28 chilometri, un itinerario escursionistico di grande interesse storico e naturalistico.

Gli influencer sono stati selezionati dall’agenzia Happy Minds, specializzata in strategie di promozione turistica e influencer marketing. Ecco i loro nomi e i loro canali:

Tripinyourshoes – Italia – Videomaker



https://www.instagram.com/tripinyourshoes/

Pietro e Luigi sono genovesi e hanno fondato Tripinyourshoes, un’associazione/blog che promuove il turismo sostenibile. Collaborano con Licia Colò nella trasmissione Sky “Il Mondo Insieme”

PsychoTraveller – UK – Youtuber

https://www.youtube.com/user/PsychoTraveller/videos

https://www.instagram.com/psychotraveller/

Alyshia è una Youtuber inglese originaria di Birmingham, ha un canale YT con circa 200.000 iscritti e 23 milioni di visualizzazioni totali e ha anche un canale IG che conta 23.000 follower.

Amoureux du Monde – Francia – Igers

https://www.instagram.com/amoureuxdumonde/

Yann e Aurélie sono una coppia di Instagramer francesi. Il loro canale conta 69.000 follower e un engagement di circa 3.700 interazioni per post.

Lisa e Max – zweidiereisen – Germania -Youtuber

https://www.youtube.com/channel/UCh-DKDf92tY3CYHRCrF2bZQ/videos

https://www.instagram.com/zweidiereisen/

Lisa e Max sono una coppia di travel Vlogger tedeschi. Il loro canale conta circa 800.000 visite totali. Hanno anche un canale IG con 46.000 follower.



Marko Morciano- Italia – Iger

https://www.instagram.com/markomorciano/

Marko è un instagramer italiano, ha un canale che conta più di 90.000 follower ai quali racconta i suoi viaggi. Una delle sue passioni più grandi è la fotografia