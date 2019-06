Genova. Pesanti ritardi sono segnalati per chi viaggia in treno sulla direttrice ponente da e per Genova.

Trenitalia ha comunicato che sono in corso dei guasti ai sistemi di circolazione per cui diversi convogli hanno accumulato diverse decine di minuti di ritardo. A volte anche ore: il regionale per Savona delle 17,48, infatti, ha 110 minuti di ritardo.

Pesantissimi i disagi per i pendolari: nelle stazioni la folla accalca biglietterie e binari in attesa di avere informazioni per poter fare rientro a casa.