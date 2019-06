Trasporto pubblico, maxi verifica intensiva: trovati oltre 30 viaggiatori senza biglietto

Genova. In coincidenza con l’inizio dell’estate Atp ha svolto una maxi operazione sulla propria rete. Con 4 squadre di controllori, si è proceduto alla prima verifica intensiva della stagione che ha portato a verificare il permesso di viaggio per circa 1000 passeggeri. Per tutta la giornata e poi anche alla sera fino a mezzanotte gli agenti verificatori hanno elevato oltre 30 verbali, con 10 oblazioni.

La maxi operazione ha interessato il levante tra Rapallo e Portofino durante il giorno e poi Chiavari, Sestri Levante, Casarza nelle ore dopo il tramonto. Controlli a tappeto anche tra Voltri e Masone, Arenzano e nell’entroterra. Nelle prossime giornate Atp intensificherà ulteriormente le azioni di verifica a bordo dei propri autobus ed alle fermate, al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria.

Le squadre di controllori, coordinate da Angelo Rolleri, aumenteranno l’attività con l’arrivo dell’estate, ampliando l’orario delle verifiche anche alla sera e ai fine settimana. «Abbiamo un gruppo molto attivo e dinamico, presente sul territorio sia in riviera sia nelle vallate – conferma Andrea Geminiani, direttore amministrativo – i controlli non vanno in ferie ma vengono potenziate d’estate, nell’ambito di quel piano regionale di lotta all’evasione che viene svolto sotto l’egida Città Metropolitana».