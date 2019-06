Trasporto pubblico, il parco mezzi Amt si rinnova: in arrivo 20 nuovi bus su linee 35 e 44

Genova. Saranno sulle strade entro una decina di giorni, subito dopo l’entrata in vigore dell’orario estivo, sulle linee 35, 35/ e 44 i 20 nuovi bus Citaro Mercedes mezzi a basso impatto ambientale, mezzi Euro 6, lunghi 10,5 metri con 90 posti totali di cui 20 a sedere.

Entra, così, nel vivo il rinnovamento del parco mezzi di AMT che hanno acquistato questi nuovi bus grazie al finanziamento di € 4.738.000 erogato da Regione Liguria e che, nei prossimi mesi, vedranno un centinaio di bus nuovi in strada. “Questo è un primo passo di una serie di scalini che stiamo percorrendo – ha spiegato l’amministratore Unico di Amt, Marco Beltrami – visto che entro Luglio arriveranno altri 43 mezzi da 18 metri e 23 da 9,5 metri.

A ottobre arriveranno anche 11 mezzi ibridi da 12 metri e completeremo anche la flotta dei 10 metri Sono mezzi ecocompatibili, con una qualità notevole di guida, una cabina con tutti i requisiti di sicurezza, oltre a una interessante abitabilità di bordo. Questi bus andranno a sostituire vetture Euro 1 che saranno dismesse perché poco sostenibili sia dal punto di vista ambientale che dell’affidabilità”. Un rinnovo del parco mezzi sostenuto da Regione Liguria.

“Questo è uno degli obiettivi del trasporto pubblico a cui tende questa amministrazione- commenta l’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino- sono già 62 i nuovi autobus in servizio per le vie di Genova acquistati grazie a contributi regionali. I 20 bus che entreranno in servizio tra pochi giorni fanno parte di un accordo del 2013 per cui però non erano state stanziate le risorse. Oltre a essere più comodi e confortevoli, sono più sicuri, hanno costi di esercizio inferiori e un basso tasso di incidenza dei guasti”.