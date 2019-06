Traffico del rientro e viabilità, code sulla A12 e rallentamenti sulla A10

Genova. Dopo la bella giornata di sole, con le riviere prese d’assalto dai turisti, inizia il rientro, e come spesso accade, arrivano le code e i disagi in autostrada.

Al momento sono segnalati incolonnamenti sulla A12, Genova – Livorno, tra Nervi e il bivio con l’A7, in direzione Milano. Diversi i chilometri di rallentamenti.

Sulla A10, invece, si segnala traffico intenso in direzione del bivio con l’A26, in direzione nord, anche se al momento non si registrano code vere e proprio