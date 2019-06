Tonni suicidi, in municipio la mozione per rimozione e messa in sicurezza della rotonda

Genova. I cosiddetti “tonni suicidi” della rotonda di Molassana potrebbero avere i giorni contati. Nel prossimo consiglio municipale, infatti, si discuterà della loro rimozione e della relativa messa in sicurezza della infrastruttura viaria.

L’iniziativa arriva dal gruppo del Movimento 5 stelle che chiede all’assemblea municipale di votare una mozione per la messa in sicurezza della rotonda. L’atto è firmato dai consiglieri Delpino, Cafasso, Nicolosi e Pedemonte.

Sì, perchè non è solo una questione di estetica, anzi: secondo i consiglieri la presenza dei “tonni”, strutture metalliche ancorate sul fondo, mette a rischio l’incolumità di chi viaggia, moto, macchine e pedoni, che in casi di incidente troverebbero pericolosi manufatti in ferro ad aspettarli. Ma non solo: anche la visibilità sarebbe limitata da quelle lastre.

La discussione della mozione si terrà lunedì prossimo, il 17 giugno, e potrebbe essere l’inizio della fine per questa rotonda, considerata, forse non a torto, tra le più brutte del paese. Un primato che Genova potrebbe anche farne a meno.