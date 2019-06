Tenta il ‘triplete’ del taccheggio, ma viene sopresa con la refurtiva nella borsa. Arrestata dalla polizia

Genova. Ha tentato il filotto, o meglio, il ‘triplete’ del taccheggio, provando tre colpi in altrettanti grandi magazzini del centro, ma la troppa sicumera, forse, l’ha tradita.

Stiamo parlando di una donna di quasi cinquant’anni, che è stata arrestata sabato pomeriggio: la signora è stata notata all’ “Upim” dal personale di vigilanza mentre si impossessava di uno spray insetticida e lo privava della barra antitaccheggio. Dopodiché è entrata in un camerino per provare due maglie per uscirne, poi, con solo una in mano.

Fermata alla cassa dal vigilante, la donna è stata poi controllata dagli agenti intervenuti che hanno rinvenuto all’interno del suo zaino altri indumenti sottratti dal negozio –oltre la maglia che aveva provato in camerino e che aveva ancora addosso-, un pacchetto di fazzoletti asportati dal negozio “Tiger” ed una felpa rubata poco prima da “Ovs”.

La merce non danneggiata è stata riconsegnata ai vari esercizi commerciali e la donna è stata giudicata ieri in direttissima.