Tennis in carrozzina, domenica 16 a Genova un evento promozionale

Genova. Il Comitato regionale della Federazione italiana tennis e il Comitato paralimpico ligure alzano il sipario sulla Giornata promozionale di tennis in carrozzina, che si svolgerà il prossimo 16 giugno dalle 10.00 alle 18.00 presso i campi da tennis del Cus Genova di via Montezovetto 21A, con il patrocinio di Regione Liguria e la collaborazione di molti altri enti locali e privati.

L’appuntamento del Cus rappresenta un’occasione davvero unica per partecipare a un’intera giornata dedicata alla affascinante e stimolante disciplina paralimpica del tennis in carrozzina, consigliata a tutti ed in particolar modo ai nostri studenti ed universitari liguri con disabilità motorie.

Durante la giornata si effettueranno prove e dimostrazioni in campo a cura di Riccardo Brunelli, fiduciario regionale Fit del tennis in carrozzina, e di altri insegnanti liguri abilitati dalla Federazione italiana tennis. Sarà attivo servizio di bar/ristorazione, oltre alla possibilità di parcheggio interno, principalmente riservato agli atleti disabili.

Per informazioni telefonare al numero 3484100581.