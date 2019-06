Teatro in lutto, è morta Savina Savini Scerni, storica direttrice del Politeama. Domani i funerali ad Albaro

Genova. E’ morta Savina Savini Scerni, per anni direttrice del Politeama genovese. Aveva 66 anni, moglie dell’ex presidente del Genoa e armatore Gianni Scerni.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì, alle 16.30 nella chiesa di San Francesco di Albaro.

In mattinata è stato diffuso un messaggio di saluto alla direttrice scomparsa, da parte dello staff del teatro, che riportiamo integralmente:

Quando una nave perde il suo capitano, ai marinai non viene a mancare solo la loro guida, ma anche la sicurezza, l’equilibrio, le fondamenta. È così che ci sentiamo, in questo orribile giorno. Definita dai genovesi la “Regina del teatro”, lo hai riempito della tua bellezza, della tua eleganza, del tuo fascino, della tua ironia, della tua passione per questo mestiere. Il Politeama non è solo una tua creazione, non solo la tua seconda casa, ma una emanazione stessa della tua persona. Stavi al timone, certo, ma amavi scendere in mezzo ai tuoi artisti, in mezzo al tuo pubblico, in mezzo a noi. Molti ti ricorderanno sul palco, ad aprire le conferenze stampa di presentazione di ogni nuovo cartellone, ma anche in botteghino, in sala, dietro le quinte. Ovunque. Il modo migliore che conosciamo per non deluderti, ancora storditi e attoniti dal dolore, è stringerci l’un l’altro, fare scudo insieme a Danilo attorno alla tua amata Claudia, anima del teatro come te e con te, e continuare a dare il meglio di noi. Nulla sarà mai più come prima, te ne vai in modo orrendamente prematuro ed ingiusto, ma è così forte e grande ciò che ci hai dato che il tuo sipario, dentro di noi, non si chiuderà mai.

Grazie Savina!

I tuoi ragazzi del Politeama Genovese