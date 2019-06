Sabato 15 giugno 2019 si è tenuta a Selva Gardena la decima edizione della BMW HERO Südtirol Dolomites, la gara di mountain bike che rappresenta il clou del calendario internazionale sulla distanza marathon. Due i tracciati previsti: quello lungo di 86 chilometri ha un dislivello di 4.500 metri, e quello corto da 60 chilometri con solo (si fa per dire) 3.200 metri di differenziale. Numeri che rendono la HERO la maratona di mountain bike più dura al mondo.

In gara anche molti liguri in entrambe le distanze. Fra i genovesi (35 complessivamente) il migliore nella gara regina è Stefano Dealti del Biker Team Livellato che completa il decorso in 6h53’27” battendo la concorrenza del comunque bravo arenzanese Gabriele Delfino del Team Fuori Giri che invece chiude in 6h57’08”. Buon tempo anche per Matteo Merlo dell’Asd Top Bike School che chiude terzo assoluto fra i genovesi che invece termina in 7h02’02”.

Nella gara da 60 km invece solo una donna al via, ovvero Gaia Ravaioli del Cx Smp Asd che è anche la migliore di tutti i genovesi col tempo di 4h16’16”. Migliore fra gli uomini è Alessandro Repetto che finisce in 4h53’36” davanti a Massimiliano Attramento del Genoa Bike (5h55’05”) e a Emilio Martini del Team Fuori Giri