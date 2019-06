Sulla Nave Italia il 1 luglio concerto benefico per la lotta ad Aids e Hiv

Genova. Rock benefico targato JC Band. L’appuntamento è previsto per lunedì 1 luglio alle 20e30 sulla tolda della Nave Italia, all’interno dell’Acquario di Genova.

La rock band, guidata da Massimo Scaccabarozzi, presidente e ad di Janssen Italia e presidente di Farmindustria, si esibirà per raccogliere fondi a favore del Progetto Nazionale Scuola di Anlaids Liguria, finalizzato a promuovere tra i più giovani una corretta educazione e comportamenti sessuali responsabili.

“La Liguria risulta essere una delle regioni italiane con la maggiore incidenza di nuove infezioni da HIV, evidenziando mancanza di conoscenza e una scarsa cultura della prevenzione – dice Beppe Costa, presidente Anlaids Liguria – Inoltre, la fascia d’età compresa tra i 14 e i 25 anni è considerata quella più a rischio di esposizione a infezioni sessualmente trasmissibili, sottolineando come sia necessario diffondere una corretta informazione già tra i banchi di scuola”.

“Da ormai 10 anni, con la nostra Band ci esibiamo all’insegna della solidarietà e della beneficenza. Con l’evento di Genova abbiamo deciso di sostenere il ‘Progetto Nazionale Scuola’ per aiutare a diffondere tra i giovani una cultura di maggiore responsabilità nei confronti di sé e degli altri, attraverso la conoscenza e l’adozione di comportamenti sessuali responsabili. Abbiamo, dunque, una nuova occasione per unire al divertimento, la promozione di un importante progetto sociale”, aggiunge Massimo Scaccabarozzi.

La JC Band è interamente composta da dipendenti Janssen Italia. Il repertorio musicale è incentrato prevalentemente sui grandi successi di Vasco Rossi, accompagnati da brani storici di importanti artisti del panorama musicale nazionale e internazionale: da Luciano Ligabue a John Lennon, passando per Edoardo Bennato e Lucio Battisti. Ad oggi, la Band ha all’attivo 130 concerti e la pubblicazione, a scopo benefico, di sei CD di cover quali “Rock song is a love song” I, II, il live 2011, la Gold Edition 2013, “Eh già …Love song is a Vasco Song” e l’ultimo “Rock song is a love song – 10th Anniversary”, inciso a dicembre 2017, che celebra i 10 anni della band.

L’ingresso alla Tolda Nave Italia, presso l’Acquario di Genova è a offerta libera.