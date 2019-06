Strada della val D’Aveto riaperta dopo la frana

Rezzoaglio. È stata completamente riaperta al traffico, nel primo pomeriggio, la strada statale 586 “Della Valle dell’Aveto” che era rimasta bloccata per una frana tra Rezzoaglio e Borzonasca sulla nella città metropolitana di Genova.

Il tratto di strada, al km 42,000, era stato prima chiuso in entrambe le direzioni e, successivamente era stata riaperta una delle carreggiate.

Sul posto hanno operato il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione che è tornata all normalità nelle scorse ore.