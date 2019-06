Spiaggia libera di Villa Azzurra inaccessibile senza rischio di cadere, l’appello a Demanio e Comune corre via “social”

Genova. La mareggiata dello scorso ottobre ha colpito forte anche nel Ponente genovese, tanto che a Voltri e a Vesima sono ancora in corso i lavori per la messa in sicurezza di passeggiata e strutture.

Anche l’arenile di Villa Azzurra, tra Voltri e Vesima, uno dei preferiti dai genovesi del Ponente, ha sofferto di una pesante erosione. A tal punto che la spiaggia libera risulta praticamente inaccessibile senza rischiare una caduta.

Il chiosco “Salto nel blu”, che è situato proprio nei pressi della spiaggia, ha così pubblicato un video per mostrare la situazione, chiedendo agli affezionati fruitori dell’arenile, di inviare e-mail ai dipartimenti competenti, visto che, a quanto scritto nel post su Facebook, la segnalazione di questa difficoltà era stata fatta dai gestori del chiosco già a marzo. La risposta era arrivata, con tanto di promessa di ripascimento. Nei fatti però, riferiscono i gestori, non è accaduto nulla.

Le e-mail sono demaniomarittimo@comune.genova.it; direzioneopereidrauliche@comune.genova.it; direzioneastergenova@sicurezzapostale.it; mbucci@comune.genova.it.