Sondaggio Agorà-Emg, Toti primo con i 43% in caso di primarie di Forza Italia

Genova. In un sondaggio diffuso dalla trasmissione Agorà su Rai3 sulle eventuali primarie di Forza Italia per la successione a Silvio Berlusconi il governatore della Liguria e coordinatore nazionale del partito Giovanni Toti risulta in testa con il 43% dei consensi, seguito da Mara Carfagna al 29% e Maria Stella Gelmini al 21%.

Quelli che hanno preferito non rispondere sono il 7%.

Autore: EMG Acqua Committente/Acquirente: RAI PER AGORA’ Criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni Metodo di raccolta delle informazioni: Rilevazione telematica su panel Numero delle persone interpellate, universo di riferimento, intervallo fiduciario: Universo: popolazione italiana maggiorenne; campione: 1.845 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±2,3%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 92%); rifiuti/sostituzioni: 155 (tasso di rifiuti: 8%). Periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 25 GIUGNO 2019.