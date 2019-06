Sincro nazionale giovanile alla Sciorba da venerdì a domenica

Genova. Piscine Sciorba di Genova, grazie all’organizzazione a cura di Anpi 2000 My Sport con il patrocinio del Comune di Genova, organizza una manifestazione nazionale estiva di nuoto sincronizzato.

Appuntamento da venerdì 7 a domenica 9 giugno con Tutti in Piscina, evento riservato alla categoria Esordienti A, Esordienti B, Giovanissime ed abbinato al Trofeo Kinder+Sport.

Sono iscritte 677 atlete di età compresa tra i 6 e i 12 anni, appartenenti a 48 società: 2001 SSD, Aemme Centro Nuoto Lecce, Aquatica Torino, Athlon Roma, Azzurra Nuoto Prto, Bergamo Nuoto, Busto Pallanuoto Le Cupole, Muri Antichi, Plebiscito Padova, CSR Granda, Geas Milano, Doria Nuoto Loano, Edoardo Antonelli, Ferratella, Fin Plus, Futura Prato, Sport Village, Gate Sport La Fenice, Gorizia Nuoto, Hydro Sport Steda, Ippocampo, Mantus Manziana, Mediterraneo Sport, Nuoto Vicenza Libertas, Pinguino Nuoto, Pol. Terraglio, Anpi Molassana 2000, Pol. Nuotatori Salvetti, Primavera Campus ssd, Rari Nantes Florentia, Rari Nantes Gerbdo, Roman Sport City, Seven Syncro, Sincro CUS Udine, Sistemi Integrati per lo Sport, Nuotatori Trentini, Sport Project SSD, Sport Village Banca di Pesaro, Sport Village Nuoto e Fitness, StileLibero, Team Nuoto Toscana, Team Sport Isola, TC Peschiera, Yrsenia Sporting Club, US Triestina Nuoto, Vela Nuoto Ancona, Waterpolo Bari.

Il programma prevede venerdì gli Esordienti A nel solo (tecnico) dalle ore 18,30 alle 20. Sabato Esordienti A (combo libero, due tecnico, squadra tecnico) dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 16, Esordienti B (squadra tecnico, duo tecnico) dalle 16 alle 20. Domenica Esordienti B (combo libero) e Giovanissimi (squadra tecnico, duo tecnico e trio tecnico) dalle 8,30 alle 13,30.